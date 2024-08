Walking Francigena ultramarathon. L’edizione 2024 da piazza del Duomo

Partirà dalla piazza del Duomo di Siena, alle 10 di sabato 12 ottobre, la Walking Francigena ultramarathon 2024. La giunta comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione e ha autorizzato le attività previste nella richiesta dell’organizzatore Gts Outdoor. L’ottava edizione si svolgerà il 12 e 13 ottobre prossimi da Siena ad Acquapendente, sull’antico tracciato della via Francigena. Si tratta di una manifestazione ludico-motoria, non competitiva, a carattere nazionale e internazionale, che ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali e artistiche, a passo di trekking o di nordic-walking. La due giorni si svolge lungo l’antico itinerario di Sigerico, in un percorso di circa 120 chilometri e coinvolge i Comuni a sud della provincia di Siena e quelli nell’alto Lazio. "Nel tempo – sottolinea l’assessore Vanna Giunti – si è consolidata una crescita dei partecipanti e delle presenze al seguito, familiari. La via Francigena è un prodotto turistico e aggregativo a forte valenza culturale e il Comune di Siena dal 2014 organizza percorsi ad hoc anche in sinergia con i comuni contermini; la Walking Francigena Ultramarathon rientra nella strategia dell’Associazione Vie Francigene".