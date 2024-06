ViviFortezza, la musica dal vivo. Quattro notti con tanti concerti

Un lungo fine settimana di musica dal vivo, da giovedì 4 a domenica 7 luglio sul palco principale di Vivi Fortezza 2024. La programmazione estiva torna a tutto volume, per le serate create da Propositivo. Si comincia giovedì prossimo con l’energia del jazz funk afro beat de Il Mago del Gelato (alle 21) e della disco mediterranea dei Parbleu (alle 22), per finire con il dj set di Ghiaccioli e Branzini (alle 23.30). Venerdì 5 arrivano i cantautori Gian Dust e Giorgia Ari che apriranno alle 21 la serata e poi Serena Brancale (alle 22), polistrumentista e autrice tra pop e tinte soul. A seguire la selezione musicale di Key.Na (alle 23.30).

Suoni elettronici protagonisti di sabato 6, grazie all’electro pop di Whitemary (alle 22) che avrà come coda il beat dal sapore mediterraneo di Makossa (alle 23.30). Domenica 7, infine, il sound tra jazz e r&b dei CousCous a colazione (alle 21) e l’electro punk di Camilla Pnk dei Ros (alle 22), per finire con il dj set dell’eclettica producer e cantautrice Elasi (alle 23.30) . Musica anche al bastione San Domenico, dove si trova il punto ristoro che apre ogni giorno per le serate in Fortezza. In collaborazione con The B-Side, a partire dalle 19.30 ci saranno la preview del dj set di Ghiaccioli e Branzini il giovedì e del set di Key.Na il venerdì. Sabato 6 dalle 19.30 il dj set di Zanu Fx, realizzato assieme a Wild Elsa.

"Vivi Fortezza – affermano gli organizzatori dell’associazione Propositivo – è il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Per tutta l’estate, uno degli spazi più suggestivi della città diventerà un vero e proprio giardino di eventi, tra musica, sport, cultura, cibo e benessere". Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e sostenibilità. A tutte le ore del giorno, infatti, è possibile passare in Fortezza per trovare qualcosa, compresa la pizzeria a cura di Parmolaia Top Services nel piazzale principale. La settimana prossima riprenderà poi anche la rassegna ‘Libri Vivi’, a cura della Biblioteca comunale degli Intronati, che nel corso della settimana propone approfondimenti su libri contemporanei e su classici del passato introdotti da Raffale Ascheri.

Riccardo Bruni