Viale Vittorio Emanuele. Domani senz’acqua le abitazioni della zona

Prosegue la manutenzione straordinaria di Adf nella zona di viale Vittorio Emanuele II. Nell’ambito dei lavori per migliorare la distribuzione dell’acqua, grazie alla distrettualizzazione della rete idrica per un investimento di 40mila euro, domani verrà effettuato un intervento sugli allacci che non potrà essere eseguito ad acqua aperta. Richiederà la chiusura del flusso e potrebbe comportare abbassamenti della pressione e temporanee mancanze di acqua dalle 8.30 alle 17 in viale Vittorio Emanuele II, in viale Cavour, via Doccia, via Socino Lelio e Fausto, piazza Giovanni Amendola, via Piave e zone limitrofe.