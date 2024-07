Via Verdi, è conto alla rovescia. Ok al piano per il ripristino viario

Non si ferma la ’stagione dei lavori pubblici’ a Siena. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento strutturale di un tratto stradale di via Giuseppe Verdi per un investimento complessivo di 530mila euro. Lo ha deliberato la Giunta, su proposta dell’assessore con delega al settore Massimo Bianchini.

Nel secondo semestre del 2021 si è verificato un dissesto franoso nella sede stradale di via Verdi, nel tratto fra i civici 15 e 19. I primi rilievi stradali sono stati effettuati a seguito delle segnalazioni, da parte dei residenti nella zona, di alcune lesioni presenti sul piano stradale e lungo i marciapiedi. Si è resa necessaria la chiusura della corsia veicolare sul lato delle abitazioni e si è ritenuto, inoltre, opportuno effettuare un’attenta indagine geologica con l’obiettivo di determinare la causa del cedimento stradale e formulare la migliore soluzione progettuale per il ripristino viario. Il geologo incaricato dal Comune, nella relazione consegnata all’amministrazione, ha segnalato la necessità di realizzare, tra I’altro, una paratia di pali a sostegno del riporto stradale.

A luglio 2023 era stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed l’esecuzione, i servizi consistenti nelle indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, le direzioni dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione. Come risulta da questi elaborati progettuali, la realizzazione degli interventi comporta una spesa complessiva di 530mila euro. I progettisti hanno accertato, inoltre, che gli interventi previsti nel progetto sono conformi alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, non vanno a incidere su beni privati e non determineranno oneri indotti.

Sulla base del progetto approvato con la delibera dell’esecutivo nella giornata di ieri, si procederà quindi alla richiesta dei pareri e delle autorizzazioni eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in questione. In successivi e appositi atti saranno approvati il progetto esecutivo, l’appalto dei lavori e la nomina delle diverse figure professionali previste dalla normativa vigente.