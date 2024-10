"Una boccata d’arte". Domenica il talk

Il rapporto tra arte contemporanea e spazio pubblico; l’arte ambientale come opportunità di rigenerazione urbana; la cultura e l’arte artistici come strumenti per valorizzare i piccoli borghi e le aree interne in un’ottica di sostenibilità sociale. Questi i temi della tavola rotonda "L’arte pubblica in Toscana: Una Boccata d’Arte" che Fondazione Musei Senesi organizza per domenica alle 16 a Serre di Rapolano. Il talk sarà anche l’occasione per aprire, in via straordinaria, il Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio, chiuso da tempo per lavori di riallestimento, che sarà riaperto prossimamente. L’idea di una conversazione sul ruolo dell’arte pubblica nasce dall’intervento che, proprio a Serre di Rapolano, ha visto protagonista il giovane artista danese Villiam Miklos Andersen e la sua opera site specific Rock Hard Milk’. Nel suo intervento – inserito nella quinta edizione del progetto della Fondazione Elpis ‘Una Boccata d’Arte’ – Andersen ha riaperto la ex latteria del paese, chiusa da tempo, dandole una nuova funzione: un’insegna al neon ha illuminato di un color ciclamino le notti del borgo evocando, con la scritta Rock Hard Milk ("Latte duro come la roccia"), l’attaccamento quasi materno fra la comunità delle Serre e il travertino. Interverranno il sindaco Alessandro Starnini, Ginevra D’Oria della Fondazione Elpis, Carolina Taddei della Fondazione Musei Senesi, Stefano Pezzato, responsabile collezione e archivi del Centro Pecci di Prato, Villiam Miklos Andersen, Gabriele Tosi, curatore. ‘VIS-À-VIS" è un progetto di FMS realizzato con il contributo di Regione nell’ambito di Toscana in Contemporanea. Questa tappa è realizzata con Comune di Rapolano, Fondazione Elpis e Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci.