Un nuovo under per il Poggibonsi. In giallorosso l’esterno Salvadori

Arriva dal Pontedera il nuovo innesto dei Leoni. si tratta di Andrea Salvadori, classe 2005, nato a Livorno, di ruolo esterno con propensione offensiva (una omonimia con il difensore che negli anni Ottanta indossò le maglie di Empoli, Catanzaro e Atalanta ai massimi livelli).

Trascorsi nelle formazioni giovanili di Empoli, Livorno e Lucchese, il baby Andrea Salvadori nel Pontedera ha esordito in Lega Pro dopo essersi distinto per il rendimento e per le reti negli juniores.

In particolare nel 2022-2023, quando il Pontedera partecipò da club fuori classifica, in quanto appartenente all’universo professionistico, agli juniores nello stesso raggruppamento del Poggibonsi e delle altre società della Toscana della categoria dilettantistica nazionale.

Per effetto dell’inserimento in rosa di Salvadori - un accordo perfezionato dal direttore sportivo Jacopo Galbiati già alla vigilia di Poggibonsi-Sangiovannese di Coppa Italia, gara in cui i giallorossi hanno salutato la manifestazione - il tecnico Stefano Calderini potrà contare su nuove soluzioni, sia nell’impiego degli under, sulla base dei regolamenti anagrafici, sia sul piano degli intenti tattici e della fisionomia da fornire alla squadra per il campionato di serie D 2024-2025.

A iniziare dalla gara in trasferta di domenica prossima che darà il via al nuovo campionato dei Leoni. La partita andrà in scena allo stadio Lorenzo Casini di Trestina, paese nel territorio comunale di Città di Castello con fischio di avvio previsto da calendario alle 15.

Per la squadra una settimana intensa di preparazione, per farsi trovare pronta all’appuntamento.

Paolo Bartalini