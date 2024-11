Un fine settimana da alta stagione. Clima caldo e tante presenze

Negli ultimi due anni i giorni della festività di Ognissanti erano stati baciati da numeri importanti sul fronte delle presenze turistiche in città. Questa volta, ad amplificare la tendenza, ci si è messo anche un clima a dir poco primaverile: tra maniche corte e turisti sdraiati in Piazza, sembrava di essere in alt(r)a stagione. Altro discorso sarà fare la conta dei pernottamenti oppure delle effettive spese negli esercizi commerciali, se si eccettuano bar, ristoranti e negozi di generi alimentari che hanno registrato il pienone.

"È stato un fine settimana importante – commenta Vanna Giunti, assessore al turismo –, con un riscontro positivo anche per le iniziative legate al Trekking urbano. Partecipando all’iniziativa, ho potuto ammirare una città piena in cui si parlavano tante lingue. E la logica del Trekking ha proprio lo scopo di far riscoprire una visita della città in modo lento, un’occasione da incentivare anche nei periodi meno frequentati dell’anno".

In effetti da tempo ormai ottobre è considerata una stagione importante per il turismo, con tante presenze dall’estero. E certo un clima così piacevole favorisce la voglia di visitare le città d’arte. "È un percorso che vogliamo battere sempre di più – afferma l’assessore – attivando iniziative fuori dai periodi canonici. Anche di questo si è parlato nel convegno legato alla Giornata del Trekking, con l’obiettivo di puntare sui nostri valori".

A partire dalla cultura, "con l’importante mostra al Santa Maria della Scala e quello che sarà messo in cantiere per il futuro".

All’orizzonte ci sono anche, sul fronte del puro intrattenimento, gli appuntamenti di Natale, con un programma ancora in parte in via di definizione. Se infatti è già stato annunciato da tempo l’allungamento da due a tre giorni del Mercato nel Campo (anche per ammortizzare il costo delle ’casette’ che hanno ormai soppiantato l’allestimento precedente), andrà ripensata l’area della Lizza-Fortezza. La pista del ghiaccio dovrà necessariamente cambiare collocazione, perché in quell’area trovano posto alcuni banchi del mercato il mercoledì, a causa del cantiere per la scuola ’Sclavo’.

La struttura potrebbe trovare posto in Fortezza, con la necessità di ripensare spazi e accessi, in un luogo poco lontano ma leggermente più ’nascosto’ a quello dove è stata sistemata negli ultimi anni. "Per ora non possiamo anticipare niente – afferma l’assessore Giunti – se non che daremo molto valore al coinvolgimento delle nostre scuole, per esempio il liceo musicale e il Ricasoli. Appena possibile comunicheremo tutte le iniziative, a partire dalla conferma del Mercato nel Campo per cui come al solito ci aspettiamo un grande successo di partecipazione, quest’anno spalmato su tre giorni. E poi penseremo a proporre anche qualcosa di innovativo". Nessuna sorpresa per l’accensione delle luci, che avverrà tradizionalmente per Sant’Ansano, il primo dicembre.

Intanto, aspettando l’annuncio del programma per Natale (confermato l’addio al trenino), Siena si gode questo lungo periodo di grazia autunnale. Un mese fa migliaia di partecipanti all’Eroica avevano affollato la provincia e ovviamente anche il capoluogo. Ora il fine settimana di Ognissanti, anticipato dalla Giornata nazionale del Trekking urbano, ha registrato tante presenze.