"Un calice a cena è consentito e tollerato"

Le nuove norme del Codice della Strada sono più rigide ma per evitare eccessive ansie è bene fare chiarezza. Un sito specializzato come Wine News si è rivolto all’avvocato Marco Giuri dell’omonimo Studio di Firenze per spiegare meglio cosa è cambiato.

"Le novità riguardano i codici di limitazione all’uso sulla patente e l’alcolock per chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Ma ci sono tanti strumenti per auto-controllarsi prima di guidare: un calice di vino a cena è consentito e tollerato".

Insomma, va chiarito che si può bere ma con moderazione: ad esclusione dei neopatentati e chi fa della guida un lavoro, per gli altri il primo limite del tasso alcolemico entro il quale si può tranquillamente guidare è rimasto a 0,5 grammi/litro. Molto diverso quindi dal concetto di zero consumo che sta portando ad un grande dibattito in questi giorni con un paventato crollo delle vendite di vino che sembra decisamente esagerato. La moderazione è la regola fondamentale da rispettare.

G.P.