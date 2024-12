Turismo e sviluppo economico. Paris: "Dalla Regione 22 milioni. Decollano infrastrutture e idee"

"Finanziamenti e programmazione permetteranno alla provincia di Siena di crescere". Così la consigliera regionale del Pd Anna Paris (nella foto con Rossana Salluce) sul bilancio regionale 2025-27 approvato in consiglio e le ricadute sul territorio. Non solo: nell’ultima seduta al Palazzo Pegaso è stata approvato il Testo Unico sul Turismo che riorganizza innovando il settore. "E’ sun atto che vuole dare uno strumento a gli operatori del settore per unire alle bellezze toscane qualità e professionalità in tema di accoglienza turistica – ha detto Paris –. Oltre al capitolo sugli affitti brevi che vuole regolarizzare un’anomalia che sta interessando tutti i centri storici italiani, voglio segnalare che a livello di governance sono state rafforzate le attività delle Comunità d’Ambito turistico e il ruolo del Comune capofila. Viene, inoltre, previsto il coinvolgimento dei vari operatori nell’individuazione del prodotto turistico omogeneo e agevolazioni per gli alberghi a 1 o 2 stelle che stipulano convenzioni con gli enti pubblici per finalità sociali, e gli Accademy hotel, una nuova opportunità di formazione del personale riservata agli alberghi a 4 o 5 stelle".

Tornando al bilancio di previsione che prevede uno stanziamento di 22 milioni destinati all’area senese, la consigliera ha sottolineato il ’gioco di squadra’ con i sindaci e gli amministratori locali. "I progetti condivisi hanno consentito di ottenere il contributo straordinario di 3,9 milioni di euro per il Comune di Chianciano Terme, destinato alla rigenerazione urbana e alla promozione del turismo congressuale, oppure lo stanziamento di 700mila euro per l’acquisto e la riqualificazione del complesso di Villa Chigi Saracini a Castelnuovo Berardenga e ancora i 300mila euro per le iniziative culturali e promozionali di ‘Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025’".

E ancora: "Non secondario lo stanziamento di 13 milioni per la ricostruzione del ponte di Nove Luci – ha proseguito Paris –, un’infrastruttura cruciale per la viabilità tra i comuni di Pienza e Castiglione d’Orcia. Altri interventi importanti sono quello di edilizia scolastica ad Abbadia per 700mila euro, per la viabilità a Torrenieri di 700mila euro e di circa 300mila per la rotatoria all’intersezione tra Sp 64 e Sp1 a San Gimignano".

Infine una ’stoccata’ al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, sulla collaborazione: "Credo sempre al confronto con le istituzioni, tuttavia non mi pare ci sia stata questa volontà da parte dell’attuale amministrazione di Siena, ma se cambia l’impostazione, ben venga lavorare insieme per il bene della città".