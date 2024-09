Tubature rotte: arriva la soluzione. Acque spa investe 500mila euro

Stop alle continue rotture delle tubazioni dell’acquedotto: in via Andreuccetti, all’immediata periferia di Poggibonsi, sarà rifatta l’intera condotta: un chilometro di nuove tubazioni per mettere fine al problema delle perdite. Un investimento, quello di Acque spa, da 480 mila euro. I lavori partiranno la prossima settimana e comporteranno una piccola rivoluzione nella viabilità. "Si tratta di un intervento importante e necessario per migliorare un tratto di rete datato e soggetto a frequenti rotture – spiega la sindaca Susanna Cenni – Sarà sostituita tutta la condotta e al termine avremo circa un chilometro di rete nuova e un servizio migliore per numerose utenze. Le modifiche alla viabilità sono inevitabili e ci adopereremo per contenere i disagi. Grazie fin d’ora per la collaborazione". Con la prima parte dei lavori sono già stati sostituiti 380 metri di condotta. Quella al via, invece, riguarderà la sostituzione e il potenziamento del tratto di rete che passa per via Andreuccetti (dall’incrocio con via Mocarello lungo la strada delle Piaggiole). Saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità, valutate e definite dalla polizia municipale di concerto con la Prefettura, l’Anas e la polizia stradale. Dal 30 settembre entrerà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo in via Andreuccetti (per garantire la mobilità dei residenti). Per evitare ripercussioni sulla viabilità del raccordo autostradale, d’intesa con Prefettura, Anas e Stradale, sarà chiusa la rampa di uscita di Poggibonsi Sud della Palio per i veicoli provenienti da Siena. In accordo con Anas, sarà collocata la segnaletica di preavviso di chiusura agli svincoli di Colle Sud, Colle Nord e Poggibonsi Sud, ma ci saranno anche dei messaggi sul display di Anas nei pressi di Monteriggioni. Come dire, insomma, che si annunciano disagi nel traffico, ma d’altronde è il ‘prezzo’ da pagare per interrompere la sequela di perdite dovute ai ripetuti guasti delle tubature della rete idrica, una questione che si trascina da anni e a cui il gestore dell’acquedotto sta cercando di dare una soluzione con interventi mirati su tutto il territorio comunale. Tra le opere in programma, anche una ristrutturazione dell’invaso di Cepparello, il serbatoio idrico che disseta l’80 per cento di Poggibonsi.