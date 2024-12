Truffatori in azione: "Non date soldi a chi viene a casa. E denunciate"

"E’ stato segnalato che in questi giorni sono in azione dei truffatori", mette in guardia il Comune di Torrita con un post sul profilo facebook. "Agiscono telefonando, magari presentandosi come avvocati, con la scusa di chiedere del denaro per conto di familiari che hanno avuto incidenti o si trovano in una sfortunata situazione", l’amministrazione spiega quale è il metodo usato dai malviventi per approfittarsi soprattutto degli anziani.

"Si sollecita pertanto la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a diffidare di coloro che chiedono del denaro e propongono di venirlo a prendere presso l’abitazione", conclude il messaggio del Comune. Che allega anche un video realizzato dall’Arma dei Carabinieri dove vengono riassunte le modalità di truffa più frequenti e i consigli su come comportarsi. "Anche in caso di circostanze sospette – conclude l’amministrazione – si raccomanda di contattare il numero unico di emergenza 112".

La.Valde.