Trasporto: le convenzioni dell'Università di Siena

Una settimana fa La Nazione ha raccolto la protesta degli universitari sul caro-trasporto e contemporaneamente la disponibilità di Autolinee Toscane ad arrivare ad una convenzione con l’ateneo. E l’Università ha preso la palla al balzo tornando al tavolo con le aziende del trasporto: di ieri l’annuncio che studenti e dipendenti potranno usufruire di sconti sui mezzi Trenitalia, Flixbus, Itabus, Tiemme e Autolinee Toscane. "Oltre alle convenzioni già attive, sono in corso le procedure per ridurre il costo degli abbonamenti studenti al trasporto urbano", conferma il professor Stefano Maggi, delegato per i trasporti. Trenitalia permette alla comunità universitaria di viaggiare su Frecce e Intercity con sconto del 20 per cento. Con FlixBus convenzione per l’acquisto di biglietti: lo sconto è del 10 per cento, per usufruirne occorre collegarsi alla pagina web ‘convenzioni FlixBus’ e digitare username e password unica dell’Università di Siena. Itabus consente alla comunità universitaria di viaggiare a tariffa agevolata con uno sconto del 10 per cento per i viaggi a media e lunga percorrenza; per ricevere il voucher sconto occorre iscriversi alla newsletter con l’account universitario.

Tiemme farà uno sconto del 10 per cento sulla linea Siena-Grosseto-Fiumicino Aeroporto per studenti e dipendenti. Infine Autolinee toscane offre agevolazioni per il personale docente e tecnico amministrativo dell’ateneo in servizio fra Siena, Arezzo e Grosseto, con sconto del 5 per cento sugli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani. Ulteriori agevolazioni potranno riguardare gli abbonamenti con sconti consistenti per gli studenti in convenzione con Dsu e Comune di Siena.