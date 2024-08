Trasporto gratuito per cure terapeutiche. Proroga al 31 dicembre

La Regione annuncia la proroga fino al 31 dicembre per la seconda fase sperimentale del trasporto gratuito offerto in caso di prestazioni terapeutiche. Il trasporto è offerto a chi deve effettuare, all’interno del sistema sanitario regionale, cicli di prestazioni terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da uno specialista ma non ha modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. Ed è rivolto a chi soffre condizioni economico-sociali di fragilità: a vive da solo o con un’altra persona anziana over 70 anni o a chi vive con un disabile o un figlio minore.