Sportello Amico. Servizi online per i cittadini

È divenuto operativo da lunedì scorso a Piancastagnaio il nuovo servizio per i cittadini “ Sportello Amico” ,il supporto digitale per tutti gli utenti della Comunità locale. E’ un servizio per tutti, ma in particolare per coloro che hanno poca pratica o difficoltà nell’utilizzo di strumenti digitali per interfacciarsi con la pubblica amministrazione o strutture come le Asl , cercando di venire incontro a questa sempre più frequente. E questo il frutto della collaborazione tra la locale Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio e l’amministrazione comunale e vede l’impiego di personale formato. Lo sportello amico potrà essere di aiuto, tramite l’impiegata che sarà a servizio dei cittadini per poter accedere ai servizi sanitari, premiazioni visite ed esami particolari e strumentali, referti clinici e loro ritiro, accesso a patronati e istituzioni assistenziali, prenotazione e titoli di viaggio e alberghiere. Sara un servizio con orari e presenza giornaliera da parte dell’impiegata della Misericordia Levgenia Zelianina. Il programma completo dei servizi che verranno erogati dallo sportello Amico presente nella sede del Municipio di Piancastagnaio saranno i seguenti: prenotazione visite e analisi, accesso al fascicolo sanitario, stampa referti, guida all’acquisto di prodotti e servizi. Inoltre assistenza per Spid, Pec, E- Civis, Nuvola, Poste Elettronica. Il servizio sarà disponibile con i seguenti orari settimanali: Lunedì ore 10 – 12, Martedì ore 15 – 17,Mercoledì 10n- 12, Giovedì 10- 12, Venerdì 10 12. Sportello Amico segue l’ulteriore ufficio aperto al cittadino per quanto riguarda l ‘ assistenza per quanto riguarda l’assistenza legale e i rapporti con gli uffici del Tribunale di Siena. È in fase di realizzazione un’ ulteriore punto di ascolto per la cittadinanza con l’ufficio per i reclami , le obiezioni, i consigli che i singoli cittadini potranno esporre in comune.