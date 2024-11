"Sportello Amico" nuovo servizio. Sanità, documenti, biglietti e Pin

Arriva a Piancastagnaio “sportello amico” un nuovo servizio che l’amministrazione comunale insieme alla “ Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio“ renderà operativo a partire dal prossimo 2 dicembre con un proprio ufficio situato nel Palazzo Comunale.

L’iniziativa che si inserisce nel programma elettorale della lista civica “L’ora di Piano“ che amministra il paese dallo scorso mese di giugno è stata ufficialmente presentata ieri mattina nel municipio dall’assessore al decoro urbano e sanità e dal governatore della Confraternita di Misericordia di Piancastagnaio Pierangelo Fabbrizzi. Sportello Amico, come hanno illustrato l’assessore Giglioni e il governatore Fabbrizzi vuole essere un punto di riferimento ed aiuto per la popolazione per lo più anziana che trova difficoltà nell’accesso ai normali e quotidiani servizi oggi collegati ad internet e al mondo dell’informatica. Attraverso la presenza quotidiana di una persona addetta gli utenti potranno recarsi all’apposito punto di riferimento per poter accedere alle proprie richieste che possono riguardare sanità, pratiche e richieste di certificazioni varie. Prenotazioni di appuntamenti e visite specialistiche, accesso a documentazioni che possano richiedere determinate chiavi di entrata, pin e tutte le cose che possano essere fatte telematicamente compresi documenti e titoli di viaggio (biglietti e prenotazioni).

Questo nuovo servizio che sarà fruibile ed accessibile a tutti i cittadini come detto a partire dal prossimo 2 dicembre con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì la presenza dell’addetta Eugenia Zelianina sarà nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

Con lo sportello amico l ‘amministrazione comunale di Piancastagnaio realizzando importanti centri di ascolto per la popolazione. Nei mesi scorsi infatti, era stato inaugurato l’ufficio di prossimità per le questioni legali e giudiziarie. Nei prossimi giorni sarà attivo anche lo sportello per i reclami da parte della popolazione.

Anche questo un servizio importante con cui la cittadinanza potrà rivolgersi ad un particolare referente che potrà informare e prendere atto delle esigenze locali cittadine.

Giuseppe Serafini