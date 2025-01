"Siena, in testa tra le città più care e anche per le multe"

"La notizia che Siena è al terzo posto in Italia per gli aumenti determinati dalla inflazione non ci coglie di sorpresa". Gianluca Marzucchi e Adriano Tortorelli consiglieri comunali del gruppo Polis commentano l’indagine dell’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2024, in termini di aumento del costo della vita. In testa Bolzano, seconda Trento e terza Siena che con +1,7% ha una spesa supplementare pari a 434 euro annui per una famiglia tipo.

"Nell’ultimo intervento per l’approvazione del bilancio previsionale del comune di Siena – scrivono Marzucchi e Tortorelli –, abbiamo sottolineato questo dato che ormai ci “perseguita” da tempo. Ma è solo una parte del problema. Siamo in testa (e di tanto) per le multe. Siamo ai primissimi posti, con Venezia e Milano, per tasse e tributi locali. Insomma un quadro non proprio idilliaco. Intervenire per diminuire i costi non è semplice ma è necessario".

"Far finta di nulla – continuano i due consiglieri – non è la migliore opzione, almeno per i cittadini/contribuenti. Nel nostro intervento in Consiglio Comunale abbiamo abbozzato alcune proposte e ci siamo resi disponibili ad un confronto. Aspettiamo i fatti di chi ha il potere e la responsabilità di intervenire".