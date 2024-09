Sarà Praesepium straordinario. Nasce l’edizione di Natale 2024 che riproporrà l’antica Betlemme

Un’edizione straordinaria di Praesepium nelle festività natalizie del 2024. La suggestiva rievocazione della Natività tornerà ad animare i vicoli e la comunità del piccolo borgo di Casole d’Elsa, andando a proporre un’immersiva esperienza nel cuore dell’antica Betlemme attraverso la messa in scena di una realistica ricostruzione di luoghi, vicende e personaggi della nascita di Gesù. Questa manifestazione è tradizionalmente organizzata con cadenza biennale ma, dopo l’edizione del 2023, l’associazione CasolEventi ha scelto di riproporre l’appuntamento a distanza di un solo anno. Le sei date fissate sul calendario sono giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio, sabato 4 gennaio, domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio quando, tra le 15 e le 19, visitatori da tutta Italia potranno vivere un percorso storico dove verranno coinvolti tra l’arena dei gladiatori, il lebbrosario, le botteghe artigiane, l’accampamento romano, il castello di Erode, la compravendita degli schiavi e la piazza del mercato, fino ad arrivare alla capanna della Natività. Il tutto, in un borgo da cui verrà nascosto ogni elemento di modernità per far spazio alla fedele ricostruzione di scenografie e ambientazioni animate da soldati, pastori, maniscalchi, lupanare e artisti interpretati da persone di ogni età con abiti riprodotti con stoffe e tecniche dell’antichità. Praesepium farà infatti affidamento su ben trecento figuranti, configurando un grande evento capace di coinvolgere l’intera comunità casolese. Questa manifestazione, già premiata come "Miglior presepe vivente d’Italia" rappresenterà anche un’occasione per visitare e scoprire un borgo ricco di bellezze storiche, architettoniche, artistiche e paesaggistiche quale Casole d’Elsa. "Il percorso di avvicinamento a Praesepium è partito da tempo - spiega Giordano Malevolti, presidente di CasolEventi, - con la nostra associazione che, con entusiasmo e passione, ha scelto di proporre un’edizione straordinaria di questa rievocazione della Natività in cui vivere un realistico e immersivo viaggio indietro nel tempo in un’atmosfera di tradizione, devozione e meraviglia. Recitazione, arte, cultura e spiritualità si fondono in un’esperienza unica e un’ambientazione autentica, con Casole d’Elsa".

Lodovico Andreucci