Sanna, cambio di posto "preordinato". Tittia: "Trovato muro di tre Contrade"

I fatti che l’assessore delegato al Palio vuole sanzionare sono accaduti tutti alla mossa. Anche il cambio di posto al canape che rischia di costare un’ammonizione a testa per Tittia e Brigante. "La partenza da un posto diverso – si era difeso il fantino dell’Oca nella memoria – è stata solo frutto di un improvviso spostamento anche da parte delle altre Contrade e dell’impossibilità, al momento in cui la rincorsa è entrata tra i canapi, di riprendere la posizione corretta. Trovando ciò conferma anche nella relazione del mossiere dove sostiene che al momento della partenza valida con l’ingresso della rincorsa l’Istrice entrava nel varco libero e di conseguenza le posizioni basse risultavano diverse da quelle dell’estrazione". L’assessore ribatte "che dalla visione del video ufficiale è di lapalissiana evidenza che Sanna dal minuto 43.44 esce dallo schieramento per poi trattenersi insieme al fantino dell’Istrice tra i due canapi e fuori dallo schieramento, collocandosi, nonostante lo spazio che nel mentre si era formato al canape, al minuto 45.43 al primo posto. Ed infine al terzo anzichè al quinto assegnatogli dall’ordine alla mossa. Quindi non c’è stata alcuna induzione al cambiamento di posto bensì una volontaria e preordinata condotta del fantino di assumere una diversa posizione".

Tittia, invece, si era difeso sostenendo di aver trovato "un muro composto dalle Contrade Onda, Oca e Lupa", Di conseguenza si era messo al primo posto, l’unico spazio libero. Ma il filmato, anche nel caso del fantino dell’Istrice, sostiene l’assessore delegato, lo smentisce. "Nonostante i tentativi di ostacolo posti in essere dalla Lupa e dalle altre Contrade – scrive – il fantino dal minuto 43 circa è rimasto fuori dallo schieramento in prossimità del verrocchino al fine di trovare la posizione più favorevole per effettuare la partenza al minuto 46 circa". E nella Relazione dei Deputati della Festa si dice "che l’Onda, la Lupa e la Chiocciola non si trovavano al proprio posto ma solo a causa degli spostamenti dell’Istrice e dell’Oca subivano e non determinavano il loro posto sbagliato alla mossa"

La.Valde.