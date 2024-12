San Miniato. Ok al primo step del recupero

Via al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli“interventi di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture e percorsi relativi ai parcheggi pubblici di via Di Vittorio e via Nenni nel quartiere di San Miniato. Lo ha deciso nella riunione di ieri la Giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini (nella foto).

Si tratta del primo di due lotti di lavori che fa parte di un progetto complessivo per un investimento totale di oltre un milione di euro, presente nel Piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027.

L’intervento del primo lotto per una spesa complessiva di 391mila euro, riguarda l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dei camminamenti, atte a migliorare la vivibilità dell’area e la sicurezza: rifacimento della pavimentazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche; rimozione dell’impermeabilizzazione esistente, rifacimento del massetto; posa della nuova impermeabilizzazione e ripristino corticale delle strutture in cemento armato. "Le strutture di proprietà comunale – spiega l’assessore Bianchini – necessitano di interventi straordinari richiesti anche dai residenti: visto il degrado dei camminamenti abbiamo previsto un rifacimento per un miglioramento dell’accesso, una riqualificazione dei percorsi e per un migliore utilizzo a favore di tutto il quartiere".

Il secondo lotto di lavori, invece, prevederà un investimento di oltre 750mila euro e sarà indirizzato al rifacimento e e alla messa in sicurezza delle coperture e dei percorsi dei parcheggi pubblici di via Di Vittorio e via Nenni.