Salluce nuova segretaria del Pd. Ecco la mappa del voto. Alle urne il 65% degli iscritti

Rossana Salluce è la nuova segretaria dell’Unione comunale Pd. Le votazioni nei circoli si sono concluse venerdì sera. Ma come si sono suddivisi i consensi tra la presidente dell’associazione ’Donna chiama Donna’ e lo sfidante Simone Vigni? Stando ai dati, nel circolo di Sant’Andrea-Colonna San Marco Salluce ha fatto il pieno di prefrenze, con 57 schede su 57 iscritti che hanno votato. Stesso trend a Ravacciano, dove la neosegretaria ha ottenuto tutte le 25 preferenze di chi è andato alle urne. Successo anche a Le Logge-Valli-Coroncina: qui Salluce ha preso 49 voti, mentre Vigni uno solo. Simili le proporzioni a Sant’Agostino, dove Salluce ha avuto 50 preferenze e Vigni 3; ai Due Ponti 20 Salluce e 6 Vigni; a Palazzo Diavoli-La Lizza 70 Salluce e 11 Vigni.

Si prosegue nel circolo di Taverne d’Arbia-Isola d’Arbia, dove invece ha trionfato Vigni con il sostegno di 17 iscritti contro 9 della nuova segretaria. Infine all’Acquacalda-Petriccio-San Miniato sancita la vittoria di Salluce con 43 voti contro 30 di Vigni.

In totale quindi, salvo riequilibri, la vittoria del Congresso va nettamente a Salluce con 323 voti (82%) e 41 delegati a fronte dei 68 voti (18%) di Vigni, che ottiene 9 delegati. Si archivia così il periodo di commissariamento, affidato per alcuni mesi al parlamentare Marco Sarricino dopo una fase travagliata per i Dem senesi, che si era aperta con le dimissioni di Massimo Roncucci dopo la sconfitta alle amministrative del 2023. Adesso però per il Pd inizia una nuova era, incentrata sul lavoro per ricostruire il filo diretto con la cittadinanza soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali. Sarà necessario quindi un impegno capillare sul territorio per riavvicinare iscritti, fuoriusciti e simpatizzanti puntando sui temi.

C.B.