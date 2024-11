Regolamento, priori in commissione

Saranno tre i priori che faranno parte della Commissione per la revisione del Regolamento del Palio che verrà approvata dal prossimo consiglio comunale. E che dovrà mettere mano ad alcuni articoli, si parla tanto nelle chiacchiere contradaiole del capitolo mossa a tutto tondo. Si tratta di Davide Losi del Nicchio, Alberto Benocci del Valdimontone e Massimo Bianchi della Torre. Così ha deciso il Magistrato lunedì sera, che ha anche ricevuto in dono un "lavoretto", lo definisce l’autore Saverio Gori Savellini, per i 130 anni della fondazione. Si tratta di una doppia elica, l’idea è nata un paio di anni fa da un colloquio con un esperto di genetica. "Ho immaginato la storia della nostra città, le sue tradizioni e le Contrade come lo sviluppo di questa doppia elica che – spiega Gori Savellini – si porta dietro tutto il patrimonio indispensabile al suo perpetuarsi e contemporaneamente la sua capacità di variare per adattarsi al nuovo, che lo scorrere del tempo porta con sé. Siena, anziché le quattro basi del dna, ne possiede adesso ben 17, uguali e diverse l’una dall’altra".