Regolamento del Palio, si cambia. Fabio: "Commissione a fine mese"

Si fanno attendere le proposte di sanzione per quattro fantini e cinque Contrade per i Palii di luglio e agosto. Grande la curiosità del mondo contradaiolo, anche alla luce del botta e risposta fra Lupa e Istrice, sul metro che sarà utilizzato per valutare gli addebiti già notificati e da cui gli accusati si sono difesi. Non è un segreto poi che nell’ambito del Magistrato i priori hanno affrontato il tema della giustizia paliesca alla luce di quanto previsto nel Regolamento del Palio. Proprio in tale contesto si inserisce l’annuncio da parte del sindaco Nicoletta Fabio del via alla Commissione di studio. Per il Regolamento del Palio, appunto. "In questi mesi – spiega – come amministrazione comunale abbiamo avvertito la necessità di valutare possibili modifiche al Regolamento, raccogliendo anche istanze arrivate dal mondo delle Contrade. In più di un’occasione si sono evidenziati ‘vuoti’ normativi che siamo chiamati a colmare e ‘passaggi’ non sufficientemente chiari. E’ dovere del Comune recepire questi impulsi e, in quanto ente organizzatore del Palio nonché riferimento per tutta la comunità, dar vita a un organismo che studi la situazione e valuti se apportare modifiche alle attuali norme, in un percorso di condivisione trasparente e aperto". "La Commissione – commenta ancora – sarà infatti composta, oltre che da alcuni consiglieri comunali, anche da rappresentanti del Magistrato delle Contrade e del Comitato Amici del Palio".

"Sarà il Consiglio Comunale – aggiunge il sindaco -, massimo consesso cittadino, a ratificare, presumibilmente nella seduta già calendarizzata a fine novembre, la nomina della Commissione. Di questa iniziativa, per correttezza istituzionale, ho informato proprio ieri mattina il presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo consiliari, anche perché questi ultimi possano cominciare a ragionare sui membri del Consiglio a cui affidare questo importante compito. Allo stesso modo ho informato il Magistrato delle Contrade e il Comitato Amici del Palio".

"Come sappiamo – continua Nicoletta Fabio – il Palio è sempre in evoluzione: ci attende un lavoro importante per la città, sono fiduciosa che con il contributo di tutti si possano apportare i correttivi ritenuti necessari".