Receptionist part time. Trattorista esperto

1 RECEPTIONIST – Hotel di Siena cerca receptionist part time con esperienza nel ruolo nell’attività di ricevimento in residenza d’epoca nel centro storico di Siena. Richiesta buona conoscenza dell’inglese e buone conoscenze informatiche, contratto stagionale, part time di circa 20 ore settimanali. La struttura è aperta dalle 8 alle 20 (no notturno) e si lavora con turno unico di 4/6 ore/no spezzato. Richiesta flessibilità a lavorare nei giorni festivi. Giorno di riposo non fisso. Contatti: 0577/1654254 o [email protected]

1 ADDETTO ALLE PULIZIE – Cercarsi a Castellina in Chianti addetto/a alle pulizie con contratto a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato part time di 15 ore settimanali (dal lunedì al venerdì). Contattare 3208971088 e [email protected]

1 TRATTORISTA – Azienda agricola di Gaiole cerca un trattorista esperto, con patente per trattori agricoli, patente B e auto. Contratto fino a giugno 2024 con possibilità di rinnovo. Buona conoscenza della lingua italiana. Contatti: 0577 747977 o 327 7315535 o [email protected]