Rapolano Ladri ancora in azione a Serre. Foro con il trapano come a Vescovado

Torna l’allarme furti anche nella zona di Rapolano.

La banda ha utilizzato qui la stessa tecnica usata a Vescovado di Murlo

per entrare in casa di due avvocati. I proprietari dell’appartamento a Serre, infatti, sono arrivati appena in tempo per evitare il colpo. Probabilmente, sentendo il rumore della vettura di qualcuno della famiglia che rincasava, sono fuggiti. Erano però già riusciti ad entrare nell’abitazione dopo aver smontato la persiana della porta finestra e bucato l’infisso con il trapano.

Stessa modalità di azione anche in un’altra via dove sono entrati a rubare per

la seconda volta nel giro di un mese. Anche in questo caso smontata la persiana e rotto

il vetro. I carabinieri si stanno occupando delle indagini.

La.Valde.