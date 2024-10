Ragazze in giallorosso. Ecco nuove strutture

Un campo di gioco per il calcio femminile e una nuova palazzina per gli spogliatoi. Sorgeranno a Poggibonsi nell’area sportiva I’Tondo in viale Marconi. L’amministrazione comunale ha presentato alla Regione un pacchetto di progetti fra i quali spicca proprio tale operazione. Tutto ciò anche alla luce dello sviluppo del percorso del Poggibonsi Women, sodalizio in rosa attivo da un biennio in ambito giovanile e da questa stagione anche con una squadra maggiore, che proprio domenica ha ottenuto la prima vittoria nel campionato di Promozione: 1-0 sulla Zenith Prato grazie alla rete dell’atleta Camilla Pastorelli. Un altro degli interventi principali riguarda la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnici del palazzetto del Bernino. "Due esigenze diverse – spiega Filippo Giomini, assessore allo sport del Comune – relative sia a una necessità di crescita di una bella realtà che si sta consolidando come il calcio femminile, sia a una esigenza di manutenzione nel caso del palasport". Aspetti che segnano un avvio, secondo la sindaca Susanna Cenni: "Il nostro impegno per l’adeguamento delle infrastrutture sportive compie, così, i primi passi". Dal canto suo, Giomini aggiunge: "L’edilizia sportiva ha tutta la nostra attenzione anche in chiave di accesso ai bandi. In tal senso il Consiglio comunale ha nominato una Commissione straordinaria per lo Sport e, nel solco dell’imminente regolamento sulla partecipazione, procederemo con forme di coinvolgimento delle associazioni sportive presenti sul territorio. L’obiettivo è condividere le priorità e le direzioni nelle quali lavorare. Intanto - conclude Giomini - alcuni lavori sono stati realizzati: alle nuove docce presso la piscina seguirà il campo di basket a Salceto".

Paolo Bartalini