Raccolta differenziata. Sfida culturale

Risale agli anni Ottanta il Dpr che, per la prima volta, ha introdotto il termine riciclo. E addirittura agli anni ’40 la legge sullo smaltimento dei rifiuti.

Tempi lunghi per una rivoluzione culturale che, visti i numeri della raccolta differenziata in provincia di Siena elaborati da Sei Toscana e pubblicati da La Nazione, non è ancora terminata.

Una classifica dove i comuni che superano il 70per cento – da San Quirico d’Orcia a Chianciano Terme, da Chiusi a Abbadia San Salvatore – sono proprio le realtà dove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, portata avanti da Sei Toscana, è già avvenuta.