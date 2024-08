Questa sera il gran finale del ’Jazz&Blues’

Gran finale per la 35ma edizione del Sarteano Jazz&Blues, festival itinerante che ha portato concerti di qualità in ogni angolo del paese, proseguendo la tradizione di ottima musica portata avanti dalla Nuova Accademia degli Arrischianti. Il festival si conclude oggi con l’esibizione per tromba e loop station di Mirco Rubegni in piazza XXIV giugno alle 18,30, che ripropone l’appuntamento alla Tomba della Quadriga Infernale. Alle 21,30 al Chiostro della Chiesa di San Francesco in scena duo Il Gatto e la Volpe di Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Simone Zanchini (fisarmonica). Un concerto dove non mancheranno qualità e ritmo e l’ironia che i due sanno mettere nella loro arte. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno.