“Punto turismo“, confronto sul futuro

Un incontro per fare il punto sulle innovazioni normative introdotte per il settore ricettivo dal nuovo Testo unico regionale. È il “Punto turismo” che hanno programmato a Sarteano per il 16 aprile dalle 15 Confesercenti Siena e il Centro commerciale naturale Wake up Sarteano: l’incontro, a ingresso libero, si terrà nella sala mostre di piazza Bargagli. Sono numerose infatti le implicazioni indotte dalla nuova legge regionale di settore, che ha previsto un tempo di adeguamento per la destinazione d’uso degli immobili sedi di strutture ricettive extralberghiere, e la possibilità per i Comuni ad alta densità turistica di limitare gli affitti brevi, oltre a rafforzare il ruolo delle comunità d’ambito turistico. Un quadro normativo che ora attende due sviluppi rilevanti: l’adozione del regolamento attuativo e la pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso del Governo.

"È in questo contesto che abbiamo ritenuto utile programmare un momento di approfondimento e confronto tra operatori del settore anche in Valdichiana – dice Alessandro Guazzini, responsabile della sede Confesercenti di Sarteano – sulla scia del primo incontro analogo che l’associazione di categoria ha tenuto a inizio marzo a Siena".

"Un momento di condivisione importante rispetto ad una tematica che sta a cuore a tutti gli operatori del settore – anticipa Carlo Cozzi Lepri, presidente di Wake Up Sarteano – ci siamo sentiti di intervenire, collaborando con Confesercenti, come Centro Commerciale Naturale per essere di supporto alla rete della ricettività e non solo".