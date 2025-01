Protocollo d’intesa tra il Comune e i due atenei

La giunta comunale ha approvato protocolli d’intesa con i due atenei cittadini, Università degli studi e Università per stranieri, per la realizzazione di progetti di interesse comune. Entrambi gli accordi individuano gli ambiti di intervento prioritari, con un dettaglio delle azioni da realizzare. Fra queste, la ricerca e il trasferimento della conoscenza, le risorse umane, la formazione e l’offerta culturale, la valorizzazione della presenza degli studenti e dei laureati, la comunicazione e l’accoglienza della comunità universitaria. Nel protocollo con Unisi si pone l’accento anche sullo sviluppo delle politiche giovanili, sulla valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico e sui trasporti pubblici e la mobilità urbana. "La città con i servizi costituisce una risorsa per lo sviluppo degli atenei, contribuendo ad aumentarne la capacità attrattiva", sottolinea l’assessore Vanna Giunti.