Progetto teleriscaldamento. Lavori al rush finale. Si collegano altre due strade

Va veloce la realizzazione del teleriscaldamento a Piancastagnaio. Anzi, i tempi previsti dall’amministrazione comunale sono in anticipo sui lavori da parte delle tre ditte che stanno operando per portare il calore nelle abitazioni dei cittadini e nei pubblici uffici del paese. Da oggi infatti è disponibile l’acqua calda proveniente dalla centrale di scambio a cui ci si potrà allacciarsi con il proprio impianto domestico anche se per questioni legate alla pressione delle tubazioni il servizio sarà disponibile agli inizi della prossima settimana. Il lotto 1 riguarda via Aldo Moro e via Guido Rossa dove sono ubicate una novantina di potenziali abitazioni che allacciandosi dalla rete pubblica di teleriscaldamento potranno usufruire del servizio, che la popolazione attende per il grande risparmio che ne deriva. "Siamo abbastanza soddisfatti – ha commentato il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi – perché, nonostante vi siano stati alcuni problemi, siamo in sintonia con il cronoprogramma che ci eravamo dati. E infatti si sta terminando il primo lotto con il relativo stralcio con alcune settimane di anticipo. "Soddisfatti dice ancora il sindaco – anche perché le tre ditte incaricate stanno lavorando contemporaneamente a tutti e tre i lotti. Nei prossimi giorni, si sposteranno alla centrale di scambio nella zona della Vignola fino alla località Vena Vecchia; contemporaneamente si sta lavorando nel centro storico". Il teleriscaldamento geotermico a Piancastagnaio permette di riscaldare le abitazioni civili e garantisce l’uso dell’acqua calda sanitaria consentendo sia in inverno che in estate con grande risparmio.

Giuseppe Serafini