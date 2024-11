Pezzo di storia della città: "Siamo molto orgogliosi"

Tra le tante intuizioni di Mons. Nazareno Orlandi, vi fu anche quella di fondare una Società di Ginnastica che denominò Fides. Lui stesso ebbe a scrivere: "La Squadra Ginnastica Fides nacque in occasione di un concorso organizzato per l’Agosto del 1904 a Siena fra tutte le squadre ginnastiche della Toscana dal ‘Club Sport’. Un centinaio di bambini del Ricreatorio furono addestrati da un ex sergente, il sig. Alcibiade Carchidìo e presentati nella loro simpatica uniforme bianca con fascia nera e con berretto alla zuava, il tutto preparato in breve tempo dalle Sorelle dei Poveri. Quei bravi ragazzi si guadagnarono una bella medaglia d’argento che fu la prima di una serie di medaglie e di diplomi. Di questo valore si ebbe la riprova più ampia il 5 giugno 1909 a Firenze al Concorso fra tutte le scuole, gli istituti e le palestre ginnastiche della Toscana, per commemorare il 50° dell’annessione della Toscana al Regno d’Italia. Ci guadagnammo una grande medaglia vermeil per il giuoco allora nuovissimo della nostra squadra, introdotto per la prima volta in Toscana: il basket ball, o palla al cesto. Il 18 Luglio del 1908 nei giardini del Costone, donata da un Comitato di Signorine, con a capo Amabile Giannelli, fu inaugurata una magnifica bandiera eseguita su disegno dell’artista Federigo Ioni." Dopo oltre un secolo di storia, il Costone dunque prosegue imperterrito nel percorso educativo e formativo rivolto ai giovani, mediante la pratica sportiva, nel solco di quelle tradizioni volute dall’Orlandi e proseguite nel tempo dai suoi successori, primo fra tutti il mitico don Vittorio Bonci. Nel corso dei decenni lo Sport ha rappresentato al Costone una scuola di vita, una maniera sociale per aggregare i giovani. Dal vecchio campo all’aperto, tutta l’attività si è trasferita in seguito al PalaOrlandi. "Siamo oltremodo orgogliosi di poter festeggiare quest’importante anniversario – afferma l’attuale Presidente dell’Asd Costone Siena, Emanuele Montomoli, in carica dal 2017 – che rappresenta un’importante spaccato di vita nel tessuto cittadino. Sotto il profilo sportivo ci stiamo impegnando fortemente e i risultati ci stanno dando ampiamente ragione, grazie all’impegno dei nostri dirigenti e all’apporto degli oltre 400 tesserati e delle loro famiglie. Festeggiare questo importante anniversario con l’Unasci, rappresenta per tutti noi un vero e proprio privilegio. La Stella d’oro al merito sportivo che ci è stata assegnata dal Coni lo scorso anno e di cui andiamo veramente fieri, è il giusto premio alla nostra dedizione che assieme a tutte le componenti, da quella Femminile al Baskin, dal Minibasket ai Settori giovanili, da sempre riversiamo con grande entusiasmo nell’ambito del Costone".

