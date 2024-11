Oggi l’addio ad Alberto Monaci. I funerali nella chiesa della Santissima Annunziata

Si svolgeranno questa mattina alle 10.30, nella chiesa della Santissima Annunziata, i funerali di Alberto Monaci, l’ex parlamentare Dc, poi consigliere regionale e presidente dell’assemblea toscana, scomparso alle prime ore di giovedì, intorno alle una del mattino, al policlinico di Santa Maria alle Scotte. Proprio alla sanità aveva dedicato molte delle sue battaglie e proprio nella chiesa del vecchio ospedale senese sarà salutato questa mattina, nella messa che sarà concelebrata da diversi sacerdoti.

"Sono venuti a salutarlo tutti, anche quelli con cui in vita si era trovato su posizioni diverse. Voglio pensare che sia un omaggio alla sua dirittura morale", è il pensiero della moglie Anna Gioia, che alla camera ardente ha accolto le tantissime persone che da giovedì sera sono arrivate per portare un pensiero. Tra i tantissimi messaggi, oltre a quelli già riportati nell’edizione di ieri, da ricordarte quello di Emiliano Fossi e Stefano Bruzzesi, segretario e responsabile enti locali del Pd toscano: " Alberto è stato un protagonista autentico della vita politica, capace di attraversare con intelligenza e spirito di adattamento la storia della nostra Repubblica, mantenendosi sempre al passo con i tempi e interpretando le sfide di ogni stagione con lucidità e visione – affermano –. La sua capacità di cogliere l’essenza delle situazioni e di sdrammatizzare con quella sottile ironia che tutti abbiamo apprezzato lo rendevano unico".

Marco Landi, portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, osserva che "il Consiglio regionale e la politica toscana tutta perdono un rappresentante delle istituzioni che ha interpretato con spirito di dialogo i ruoli ricoperti e allo stesso tempo un testimone di una grande storia politica, quella democristiana, proprio nel suo momento più difficile e delicato".

Giuseppe Del Carlo, ex capogruppo Udc in Regione, lo ricorda sulla scorta di "un’antica amicizia fin dai tempi della Democrazia cristiana. Anche come collega di consiglio regionale per diversi anni, ho potuto apprezzare il suo impegno politico e istituzionale, svolto sempre con grande equilibrio, competenza e rispetto di tutte le parti politiche".