Nuovo progetto: "Siena Heart of Tuscany"

In occasione della chiusura della mostra Siena: La grande stagione della pittura, 1300–1350 (Siena: The Rise of Painting, 1300-1350) in programma al Metropolitan Museum di New York dal 7 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025 - e poi alla National Gallery di Londra dall’8 marzo al 22 giugno 2025 – sarà presentato il nuovo progetto di promozione della filiera turistica, enogastronomica ed artigianale dal titolo Siena Heart of Tuscany. Due gli appuntamenti in programma a New York nel mese di gennaio 2025: il 17 gennaio alla Chiesa di Santa Maria Vergine ed il 23 gennaio alla Casa Italiana Zerilli- Marimò. I relatori dei due appuntamenti saranno Roberto Bechi (guida turistica e tour operator), Patricia Camerota (social media manager), Brian Gendace (produttore e regista di documentari), il prof. Roberto Guiggiani (docente di evoluzione dei mercati turistici alla Fondazione Campus) ed il prof. Eugenio Refini (docente di letteratura italiana alla New York University Art & Sciences) "Siena come cuore della Toscana in un duplice senso – spiegano i coordinatori del progetto Roberto Bechi e Roberto Guiggiani – Come luogo che esprime tutta la passione di questa città verso l’arte, le influenze culturali ricevute e trasmesse nei secoli, e la capacità di accoglienza, che ne hanno fatto una grande destinazione del turismo internazionale; ma anche, e forse soprattutto, come cuore geografico della Toscana, base di partenza per un soggiorno di tre/quattro giorni per una visita non superficiale all’intero territorio regionale". Siena Heart of Tuscany è un progetto di marketing territoriale – che nasce sotto l’egida dell’Associazione Nazionale Ospitalità Italiana Made in Italy (ANOI) - che punta non sulla quantità ma sulla segmentazione e profilazione dei turisti a cui rivolgersi.