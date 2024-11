Nuovo impianto sportivo. Omaggio al basket in ricordo di Vinciarelli

Un campo di basket, nuovo di zecca, realizzato nell’area dello stadio comunale di Abbadia San Salvatore. E’ stato inaugurato ieri mattina alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Gianni, e di due nazionali, Roberto Ghiacig- detto "Ghiaccio" e Giacomo Calanda -detto "Gek"- campioni europei, nel 1999, con la Nazionale Azzurra. Un "angolo" dello stadio comunale riqualificato. Al posto del vecchio, primo, campo da tennisi (ora le strutture per questo sport sono in un’area sportiva vicino allo stadio) è stato realizzato il campo da pallacanestro. Un investimento di 250mila euro finanziato, per l’ottanta per cento, con un bando della Regione destinato allo sviluppo, sistemazione delle strutture sportive. I lavori sono stati impegnativi: è stato demolito il vecchio, obsoleto, spogliatoio del campo da tennis. Anche il terreno dove è stato realizzato il "campo", con base in cemento armato, è stato livellato. C’era un dislivello di trenta centimetri. Realizzato anche l’impianto di illuminazione artificiale, la recinzione di tutto il perimetro del campo e un singolare disegno, che richiama i "simboli" del paese, realizzato nel pavimento. Dopo aver ringraziato il presidente Giani, il suo predecessore Fabrizio Tondi, Alessandro Pasqualini, attuale assessore allo sport, lo staff tecnico del Comune, il sindaco Niccolò Volpini ha espresso la piena soddisfazione per "questo campo da basket che riapre la possibilità di dar vita ad uno sport importante e anche sentito nella cittadinanza. Per questo intendiamo apporre una targa in memoria di Tiziano Vinciarelli grande tifoso della Men Sana basket. Al suo impegno, a quello di Claudio Frosoni, si deve l’avvio del basket nel nostro paese". Nei prossimi mesi il Comune procederà a dare in gestione il piccolo bar a servizio del nuovo campo. Poi ci sarà anche da individuare a chi affidare la gestione dell’impianto sportivo. La speranza è che nasca una nuova associazione di basket per dare una spinta alla pratica di questo sport in un paese ricco di impianti sportivi.