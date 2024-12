Nuovo campo da Baseball. Individuato a Isola d’Arbia un terreno per il progetto

Sotto l’albero di Natale un regalo carico di speranza: il baseball senese potrebbe davvero avere una sua ‘casa’, entro il 2026. Da quando è sbarcato sulle lastre, il batti e corri bianconero ha sempre dovuto fare i conti con la mancanza di un proprio impianto; un problema che, nel tempo, ha anche tarpato le ali al movimento. Quest’anno, per esempio, la squadra, partita con l’ambizione Serie B (è poi arrivata in semifinale per la promozione in cadetteria), è stata costretta a giocare le partite casalinghe sul diamante di San Casciano Val di Pesa, con un notevole dispendio economico e di energie, e ad allenarsi su un campo di calcio a 5.

La soluzione al problema, adesso, potrebbe davvero essere alle porte: alla vigilia di Natale, nella prima mattina del 24 dicembre, il presidente federale, Marco Mazzieri, e il numero uno del Siena Baseball Softball Club, Francesco Giusti, hanno incontrato l’impresario aretino Giuntini, proprietario di un terreno della frazione senese di Isola d’Arbia, indicato dall’amministrazione, dove dovrebbe sorgere il nuovo regolamentare campo da baseball del Comune di Siena. Dopo aver visionato le carte, Mazzieri ha visitato il terreno, a pochi metri dal passaggio a livello di Isola d’Arbia, davanti agli esercizi commerciali della frazione, a 5 km dalle mure cittadine (non è la stessa area indicata nel 1997).

"Speriamo di vedere, finalmente, la luce in fondo al tunnel – dice il presidente del Siena Baseball Softball Club, Francesco Giusti –. Grazie alla disponibilità, anche se non finanziaria, del Comune e l’interesse della Federazione potremmo davvero avere un nostro campo. Il proprietario del terreno ha tempo due anni per la variante. Intanto abbiamo già mandato la pianta alla Fibs che adesso deve studiarla. L’investimento che dovremo fare è di circa 500mila euro: proveremo a sostenerlo tra credito sportivo, fondi privati, sponsorizzazioni e attività".

Intanto, il Siena Baseball Softball Club ha beneficiato del contributo di 1.288 euro per il sostegno all’attività sportiva, erogato dalla Regione Toscana. Il sodalizio bianconero è infatti risultato idoneo a beneficiare del contributo regionale come da ‘Avviso pubblico per il sostegno allo sport annualità 2024’, relativamente alla Linea 1, riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale in Toscana, iscritte al momento della presentazione della domanda al Rasd.

