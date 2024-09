Navette, il Comune apre al dialogo: "Percorso condiviso di valutazione per apportare eventuali modifiche"

La notizia era nell’aria, di fronte

alle proteste crescenti che due giorni fa hanno riunito in un appello unitario praticamente tutte le sigle e gli operatori del settore turistico: ieri mattina la giunta ha deciso di avviare "un iter di valutazione condivisa sul progetto sperimentale delle navette per i bus turistici, iniziato lo scorso agosto. Tale monitoraggio verrà condiviso con tutti gli attori coinvolti nella sperimentazione, al fine di tracciare un bilancio della situazione e procedere con eventuali modifiche o aggiustamenti".

Di fatto l’ammissione che a Palazzo pubblico si è ben consapevoli che è necessario correggere il tiro. A fronte dell’obiettivo di eliminare l’attracco dei bus turistici dall’area dell’ex Campino (in generale per decongestionare l’area, ma anche in previsione dei lavori), il risultato al momento è soprattutto di proteste e criticità. Una situazione che, in queste condizioni, non poteva essere portata avanti senza toccare una virgola fino al 30 novembre, data per la prevista conclusione della fase di sperimentazione. Ora invece il passo per definire i correttivi da apportare alla proposta.

"A tale decisione – si legge nella nota del Comune – si è arrivati anche attraverso i continui confronti e incontri che l’amministrazione comunale ha tenuto sia con le associazioni coinvolte, sia con gli uffici comunali competenti, che con Sigerico, che gestisce il servizio. La volontà dell’amministrazione è di analizzare i dati derivanti dalla prima fase di sperimentazione per capire, sulle basi proprio di tali dati, le criticità emerse e gli aspetti positivi". A breve, è immaginabile, arriveranno le prime valutazioni.

