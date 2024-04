Monteroni, scintille e 4 candidati. I Dem replicano alla lista civica: "L’unico candidato del Pd è Berni"

Acque agitate, agitatissime a Monteroni d’Arbia, nel versante del centrosinistra, con una campagna elettorale che si annuncia incandescente. Dopo la candidatura di Giancarlo Galeazzi per ’Monteroni aperta’ ("con noi anche rappresentanti del Pd") arriva la prevedibile e secca replica di Michela Riccucci, segretaria comunale Dem insieme al segretario provinciale Andrea Valenti: "Nessun rappresentante del Pd sostiene liste diverse da quella di Gabriele Berni. Salvo, naturalmente, rinunciare a essere tale". Parole che arrivano in ore frenetiche in vista delle elezioni, perché se da una parte Linda Priori, candidata con ’Cambiamo Monteroni’ sostenuta dal centrodestra, ha inaugurato la propria sede elettorale, mentre da sinistra arriva un’altra candidatura che porta a quattro la lista degli aspiranti sindaci: Pietro Rossi è il nome scelto dal Partito comunista italiano.

Il fronte più caldo (e non è la prima volta a Monteroni, dopo le primarie del 2014 che incoronarono Berni candidato) è quello Pd. "Siamo rimasti decisamente stupiti – affermano Riccucci e Valenti – dalle recenti uscite della una lista civica... il minimo sindacale richiesto è non prendere in giro le elettrici e gli elettori. L’unico candidato sostenuto dal Pd a Monteroni d’Arbia è Gabriele Berni, perché così hanno deciso gli organismi del partito. Non permetteremo che le elettrici e gli elettori vengano confusi con messaggi ambigui e fuorvianti. Non è un modo corretto di affrontare una sfida elettorale, è solo pessima propaganda politica, che non fa onore a chi si candida a guidare una comunità".

In via Roma, lunedì sera, è stato invece inaugurato il comitato elettorale di Linda Priori

"Vogliamo dare una svolta al Comune – ha detto la candidata sindaco – portare nuove idee e un nuovo approccio. Il nostro obiettivo è lavorare fianco a fianco con i cittadini, per costruire insieme un futuro migliore. Il 10 maggio, dopo gli incontri con i residenti, presenteremo il nostro programma". Durante l’evento sono stati annunciati anche due candidati a consiglieri comunali: Serena Lippi e Marcello Cardiello.

Annunciando la candidatura di Rossi, il Partito comunista sottolinea: "Dopo 35 anni torniamo con solo il simbolo del glorioso Pci".

O.P.