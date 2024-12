Montalcino capitale del gospel. Domani torna il Toscana Festival

La magia del gospel colora le feste di Montalcino. Domani alle 21.15 al Teatro degli Astrusi torna, dopo il successo dello scorso anno, il Toscana Gospel Festival che per questa edizione propone i Voices of Victory, direttamente da Orlando (Florida). Diretta da Nicole Ingram Taylor, la formazione ha collezionato sold out in ogni singola tappa del suo tour nei teatri italiani. Voices of Victory nasce come sviluppo di Perfect Harmony, un family group creato nel 1992 dalla mamma di Niki Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal.

Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary. "Con il nome Perfect Harmony – raccontano gli organizzatori – il gruppo intendeva ricreare in musica la ‘perfetta armonia’ che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell’altro".

Dopo aver condiviso il palco con le maggiori celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb dei Bee Gees, i Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, è poi stata l’apparizione al celebre programma televisivo Celebration of gospel a spingere per la produzione del primo disco ‘The Next Level’, con la Chrystol Clear Coundz record label. "Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV – proseguono gli organizzatori della serata – è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come ‘best new gospel group of the year’, ‘best gospel trio’, e ‘best new artist".

La storia prende il largo quando Nicole Taylor, raccogliendo l’eredità di Perfect harmony, ha dato vita al nuovo gruppo Voices of Victory, ampliando l’organico con una sezione ritmica e altre portentose voci provenienti dalla Florida. Prosegue quindi nel segno del gospel, fondendo blues e spiritualità, la quarta stagione del Teatro di Montalcino ideata e curata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi.

Nell’ottica di rendere il Teatro degli Astrusi un punto di riferimento per tutta la comunità, la programmazione degli eventi pensati per le feste proseguirà lunedì pomeriggio (30 dicembre) alle 17, con la proiezione del film ’Spider-man, across the Spider-verse’.

Riccardo Bruni