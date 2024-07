Montalcino cambia la sosta. Installati i parchimetri digitali

Il Comune di Montalcino, già da qualche mese, ha avviato la sostituzione dei dispositivi per il pagamento della sosta con dieci nuovi parchimetri digitalizzati e con una gestione anche da remoto. Una scelta dettata dal fatto, si annuncia, che i vecchi impianti erano "ormai obsoleti e richiedenti frequenti interventi di manutenzione e riparazione". I nuovi parchimetri e il nuovo sistema digitale "oltre a offrire un servizio migliore ai cittadini, serviranno anche agli agenti della Polizia municipale per gestire le soste nei parcheggi a pagamento in maniera più efficace – prosegue la nota del Comune –, prevenire disservizi e intervenire tempestivamente, gestire e monitorare le soste in maniera più semplice avvalendosi di una sofisticata strumentazione informatica e con un consolidamento di canali digitali".

Per i residenti, si annuncia ancora, "non cambierà nulla, le vecchie tessere saranno sempre attive, quella che cambierà invece sarà la procedura di pagamento con l’inserimento della targa del veicolo in sosta e poi il relativo pagamento tramite contanti o carte di credito, un metodo semplice anche per i turisti sprovvisti di denaro contante. I parchimetri di ultima generazione sono dotati di misure di sicurezza per evitare furti o manomissioni".