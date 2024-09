Manzon ospite alla ’Rebecca’

La scrittrice Federica Manzon, vincitrice del Premio Campiello con il romanzo ‘Alma’, ha partecipato all’incontro ‘Bright Women - Il Lavoro delle Donne’, organizzato dall’Università per stranieri di Siena alla Libreria Rebecca, in via Pantaneto. Alessandra Giannotti ha aperto la serata, seguita dall’intervista di Daniela Brogi alla scrittrice ospite, editor per la casa editrice Guanda. Monica Alba e Valentina Iosco sono poi intervenute con un approfondimento su ‘Donne protagoniste: pensiero e pratica della cucina fra Ottocento e Novecento’. Infine, Caterina Toschi ha presentato il suo volume ‘Women Art Dealers: Creating Markets for Modern Art, 1940-1990’.