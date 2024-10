Manutenzione delle strade. A bilancio 2 milioni di euro. Fondi per l’Archeodromo

Un totale di 960mila euro per la manutenzione delle strade a Poggibonsi e per il completamento dell’Archeodromo (nella foto). Ecco due degli elementi principali delle variazioni al Bilancio previsionale discusse e approvate – a maggioranza, con i voti favorevoli di Pd e Futura e i voti contrari di Poggibonsi Merita, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Vivi Poggibonsi, Rifondazione Comunista – in Consiglio comunale. Nello stesso momento anche il sì a maggioranza al Bilancio Consolidato e al Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Una seduta aperta dal passaggio di testimone, nel gruppo di Rifondazione comunista, tra il consigliere Loriano Checcucci, che aveva già annunciato in luglio l’intento di rimettere il mandato, e Lorenzo Scoccati, che entra dunque nel ‘parlamentino’ in qualità di primo dei non eletti. Di seguito i programmi per l’avvio della discussione. "Abbiamo raddoppiato le risorse già stanziate nel 2024 per sistemare alcuni piani viabili – ha affermato il vicesindaco Fabio Carrozzino –. Risorse che hanno consentito di intervenire in via del Ponte Nuovo e in altre strade con un investimento di quasi un milione di euro, già spesi. Con queste variazioni – ha aggiunto Carrozzino – stanziamo altrettante risorse, cioè 960mila euro. In particolare 600mila saranno destinati alla prosecuzione del piano di asfaltature, da via Senese e da alcune strade delle aree industriali, mentre la somma di 360mila sarà destinata alla manutenzione della strada ‘mattonata’ di San Lucchese". Il vice sindaco ha spiegato: "I lavori di manutenzione straordinaria che con questa variazione di Bilancio sono stati inseriti nell’elenco annuale del 2024. Ciò significa che saranno messi in gara entro il 2024 per essere poi realizzati nei mesi successivi".

C’è poi il capitolo Archeodromo, parte del progetto ABCura, su cui l’amministrazione comunale ha intercettato risorse europee: "Il complesso delle variazioni, unite alla possibilità di fruire dell’avanzo di amministrazione – ha sottolineato Carrozzino – ci consentono il completamento del museo open air dedicato all’Alto medioevo, fiore all’occhiello per il territorio. Un investimento di 375mila euro ed entro questo 2024 si procederà con l’affidamento degli interventi. Il progetto complessivo di ABCura entrerà invece nel vivo nel 2025, con l’efficientamento energetico della scuola Vittorio Veneto, il social housing in via Aldo Moro, la sistemazione della Fonte delle Fate e dei percorsi in Fortezza, oltre alla riqualificazione di viale Garibaldi".

Paolo Bartalini