Maltempo, incidenti e ribaltamenti. Alla Lizza griglie dei tombini intasate

Maltempo, incidenti e allagamenti. E anche piante cadute lungo la strada, vedi l’intervento dei vigili del fuoco a Piancastagnaio. I pompieri hanno svolto diverse operazioni di soccorso, a partire dall’incidente nel tratto fra Porta Ovile e Porta Pispini, bloccando il traffico con lunghe code. Anche se è intervenuta subito la polizia municipale. Grande spavento invece per un uomo di 61 anni che è finito con la macchina fuori strada all’imbocco della Siena-Grosseto, in direzione della Maremma. Mancavo pochi minuti alle 13. Sul posto la Misericordia di Siena che l’ha portato in codice 3 alle Scotte, anche se era riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura. E’ montata poi ieri la rabbia dei residenti di via Aretina per l’ennesimo incidente (nella foto) – il secondo nello stesso giorno ma solo la punta dell’iceberg di una serie costante – all’altezza dell’intersezione con via del Giglio. Un 19enne in motorino è finito in ospedale, nell’incidente coinvolta un’auto. Sul fronte maltempo, invece, si segnalavano ieri mattina piccoli allagamenti alla Lizza per i tombini otturati (nella foto), anche se sulla città, spiega Meteo Siena24, a metà pomeriggio erano caduti 34mm dalla mezzanotte e 39mm circa dall’inizio peggioramento. Intanto ieri a causa della piena del Merse il Comune di Sovicille ha interdetto il passaggio della passerella di Brenna in direzione Calcinari-Monticiano.

La.Valde.