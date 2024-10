Lezione sul Medioevo. Tutto esaurito per i big

Evento-lezione sul Medioevo. Incontro e pagina da ricordare nella storia della città nella sala espositiva della Galleria Continua con un pubblico da grandi occasioni. Di più. Sul vecchio palcoscenico dell’ex cinema teatro di via del Castello sono saliti il professor Franco Cardini che ha presentato Alessandro Barbero per parlare di "Medioevo e molto altro ancora". Insomma Cardini e Barbero hanno ’incantato’ San Gimignano nel salone della Continua con un appuntamento né scontato né banale, una ’prima’ che ha oltrepassato i confini delle mura di San Gimignano e "messo al centro la storia come scienza, strumento e chiave di lettura del mondo che ci circonda".

Incontro-lezione l’altra sera di oltre due ore con il ’tutto esaurito’: purtroppo, la sala per motivi di sicurezza non poteva accogliere più di circa 450 posti, molti dei quali occupati da tante e tanti giovani, cosa per niente scontata. Non poteva essere altrimenti quando sul palco ci sono studiosi come Cardini e Barbero. "Grazie al professor Cardini e al professor Barbero – commenta soddisfatto il sindaco Andrea Marrucci – per essere stati con noi nella Galleria Continua che ci ha ospitati, ma grazie anche alla Pro Loco e ai Cavalieri di Santa Fina per aver co-progettato con il Comune e organizzato la serata. Infine ancora grazie alle tante persone presenti, arrivate da tutta la Valdelsa". Precisa e annuncia inoltre Marrucci: "La Giunta comunale sta lavorando a un appuntamento biennale che riunisca a San Gimignano i massimi esperti del Medioevo e studiosi di altre discipline per un punto sugli studi in corso e sui riflessi del Medioevo sul presente e il futuro". La città apre così una nuova pagina culturale.

Romano Francardelli