’L’affare Multiutility’. C’è l’incontro pubblico

I gruppi di Rifondazione comunista e Vivi Poggibonsi, due forze di opposizione in Consiglio comunale, organizzano insieme un incontro aperto alla cittadinanza dedicato a ’La difesa dei servizi pubblici - L’affare Multiutility’. Appuntamento fissato per venerdì alle 18 nella Sala conferenze della Pubblica assistenza a Poggibonsi. Obiettivo, affrontare temi sui quali le due realtà, rappresentate rispettivamente dai consiglieri Lorenzo Scoccati e Claudio Lucii, accendono da sempre i riflettori cercando di coinvolgere nella discussione una quantità sempre crescente di persone e di associazioni del territorio. Nella circostanza è prevista a Poggibonsi la partecipazione di Marco Cardone, componente del Coordinamento delle associazioni No Multiutility. Una questione sempre attuale, quella relativa alla gestione pubblica dei servizi - acqua, energia, rifiuti - che non mancherà dunque di suscitare un certo interesse all’interno della comunità valdelsana, in previsione dell’incontro di venerdì prossimo a Poggibonsi presso la Pubblica assistenza, in via Dante Alighieri, 39.

Paolo Bartalini