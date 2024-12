"La musica di Beethoven che parla ai giovani"

Tutti i numeri dell’Accademia Chigiana nel 2024: 286 eventi, 120 nel Festival estivo e gli altri nelle varie iniziative. Ricordiamo ’Micat in vertice’, ’Tradire’, Festival Primavera Chigiana, ’Storie d’organo’, ’Iternational Conference. Eventi fuori Siena, 37 concerti in Italia e 41 all’estero (America ed Estremo Oriente) in collaborazione con il Ministero affari esteri e Cidim- Comitato nazionale italiano musica.

Una musica che parla ai giovani. "I giovani sono con la Chigiana – dice il direttore artistico Nicola Sani – il che potrebbe sembrare una tautologia, qui vengono a formarsi per diventare grandi musicisti. Ma un conto è essere molto conosciuti come accademia di perfezionamento per i giovani, altro è saperli coinvolgere in concerti, incontri, eventi sulla grande tradizione della musica classica e del nostro tempo". I giovani, grande scommessa anche per la Chigiana. "Il nostro primo impegno è quello di saper parlare ai ragazzi – continua Sani – raccontare loro che cosa sta accadendo a Siena, a palazzo Chigi Saracini, saper dare loro un motivo una ragione per venire ai concerti. Saper intercettare le loro esigenze, Beethoven parla un linguaggio che esprime il senso dei ritmi e delle esigenze del loro tempo. Questo non significa banalizzare i grandi compositori. Viviamo in una società di consumo che bombarda attraverso i media con altri messaggi. Quando ascoltano la musica classica e quella del nostro tempo poi diventano i nostri primi fans. Partecipare ad un concerto e condividerlo con gli amici è una bella opportunità. Questo ti permette di sentirti parte di un insieme".