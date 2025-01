La cucina Asp rinnova i propri strumenti: "Investimento per tutta la comunità"

La cucina centralizzata comunale di viale Toselli, gestita da Asp Città di Siena, si è arricchita di due nuovi ‘cuocipasta’ di ultima generazione per garantire l’ulteriore miglioramento di un servizio che ogni giorno sforna oltre tremila pasti. I nuovi bollitori sono stati presentati ieri durante la visita della commissione mensa del Comune che ha incontrato il personale di Asp Città di Siena e preso visione della cucina centralizzata. Alla visita ha partecipato anche un delegato del progetto “SOSTENIBILMENsE” di Fondazione Monte dei Paschi di Siena che già da tempo collabora con Asp Città di Siena per individuare come migliorare il servizio mensa. “SOSTENIBILMENsE” prevede un percorso di analisi e miglioramento del servizio mensa e si avvale della collaborazione di Foodinsider e Anci Toscana per affiancare gli enti selezionati. "L’investimento sulla mensa scolastica è molto importante perché si tratta della gestione di un servizio che riguarda l’intera comunità: dai bambini, alle famiglie, fino al personale scolastico e al tessuto economico e produttivo locale, da cui arrivano le derrate alimentari", ha commentato Rocco Lerose, direttore di Asp Città di Siena.