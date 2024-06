"Il Comune non taglia l’erba in via Avignone. Situazione inaccettabile"

Una lettrice rispolvera la rimpianta pagina di ’Cittadino Cronista’ segnalando problemi e disagi in città. E scrive questo, corredando con foto: "Vorrei segnalare la situazione di totale disagio che gli abitanti di via Avignone e Via Mentana stanno subendo perché il Comune non provvede, nonostante i solleciti, a tagliare l’erba. Questa inaccettabile situazione, oltre ad essere contraria al decoro urbano, costituisce un grave pericolo per cani e gatti perché il quartiere è inondato di forasacchi.

Davvero inaccettabile!".