’I Citti’, le facce da Palio. I bambini attori della Festa

Oggi, in piena attesa di Palio, niente di meglio di una mostra fotografica d’autore che celebre tanti protagonisti della festa, i bambini delle Contrade. Alle ore 18 nel chiostro della Chiesa di San Cristoforo, inaugurazione di "I Citti", esposizione delle fotografie di Giulia Brogi. Un’artista coerente, completa, ricca di spunti originali, appassionata del suo lavoro: "Questa mostra segna innanzitutto – ci dice Giulia Brogi – i miei vent’anni di attività. E’ un progetto voluto da tempo ed è nato dalla preziosa collaborazione di Riccardo Cerpi e Carlo Covati per le Edizioni Il Leccio, con il contributo di Laura Bonelli ed Emiliano Muzzi. Il Patrocinio è del Comitato Amici del Palio. Si racconta di Palio ma lo si fa con un taglio tutto mio: parla dei bambini nel Palio, del Palio visto da loro. Ma nel libro non ci sono solo io. Ci sono alcuni scritti della mia carissima amica Cristina Sandrucci che con le sue parole di emozioni accompagna alcune delle mie immagini in modo unico e speciale come solo lei sa fare".

Perché questa scelta?

"Perchè è molto legata alla mia fotografia più in generale, - prosegue Brogi - a quello di cui mi occupo tutto l’anno: la fotografia di famiglia, delle emozioni e dei legami più importanti. Famiglia e quindi bambini con le loro emozioni schiette, senza filtri, senza quei freni che ci mettiamo mano a mano che cresciamo. Legami con le nostre radici più profonde, con il nostro territorio, la nostra festa, gli amici di una vita: tutto questo è il mio libro!"

La conclusione è tutta sua: "Un libro dedicato ai bambini – afferma entusiasta - perché in fondo io, mi sento ancora una bambina che sogna e che si meraviglia delle piccole cose e quindi parlare di loro è anche un po’ parlare di me! La mostra resterà aperta venerdi 21 e sabato 22 la mostra dalle ore 10 alle 20. Durante i tre giorni dell’evento sarà allestito un set fotografico, chi vorrà potrà avere in regalo un ritratto di famiglia o singolo scattato da Giulia.