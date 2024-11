Grande musica del Franci. Un concerto immersivo apre l’anno accademico

Canto e Orchestra sul palco del Teatro dei Rinnovati a in occasione del concerto d’inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio ‘Rinaldo Franci’. La cerimonia, il 27 novembre, prenderà il via alle 18 con i saluti istituzionali di Anna Carli e Carlomoreno Volpini, presidente e direttore del Franci. L’esecuzione musicale sarà introdotta dall’intervento intitolato ‘Le armonie dell’arte: la pittura e la musica si incontrano’ a cura di Anna Maria Guiducci, già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Siena e Responsabile territoriale della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle province di Siena e Grosseto. La serata proseguirà con il concerto di Myungjae Kho, soprano, Elisabetta Ricci, mezzo soprano, e dell’Orchestra ‘R. Franci’ composta da 50 elementi tra archi, legni, ottoni e percussioni. Il concerto sarà diretto dal Maestro Massimo Niccolai. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Siena, è a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. Il programma del concerto. I musicisti si esibiranno sulle note di ‘Sarabande’ di Claude Debussy (orchestrazione di Maurice Ravel); ‘Pavane pour une infante défune’ di Maurice Ravel e ‘Trittico’ per voci e orchestra di Antonio Anichini, docente del Conservatorio Franci. La composizione originale del Maestro Anichini è articolata in tre opere intitolate Stella obscura (totentanz), Mysterium e Stella splendes.

"È con grande emozione - afferma Carlomoreno Volpini, direttore del Franci – che inauguro il mio mandato come direttore del Conservatorio in occasione del concerto che segna ufficialmente l’inizio del nuovo anno accademico. La serata che ci attende rappresenta un momento musicale di altissimo valore, che unisce al talento dei nostri giovani allievi un’innovazione tecnologica che guarda al futuro. Grazie all’utilizzo del sistema Soundscape il pubblico potrà vivere una dimensione immersiva. Questa straordinaria innovazione, unita alla preziosa composizione del nostro collega Antonio Anichini, contribuirà a rendere il concerto un evento di rara suggestione e magia".