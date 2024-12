Gli Industriali, le gravi crisi e la solidarietà

La parola "solidarietà" è risuonata ieri sera nel salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini, in occasione del tradizionale incontro degli auguri di Confindustria. A usarla il presidente Fabrizio Landi, che ha guardato alle crisi in corso sul territorio, in testa Beko ma non solo. "A gennaio – ha detto – potremo iniziare a valutare come intervenire sulle crisi in corso per capire, qualora non ci fossero vie d’uscita per le situazioni attuali, come possiamo contribuire a reimpiegare il personale. È un lavoro cui ci dedicheremo con attenzione". Una partita complessa, come quella dell’eventuale e difficile reindustrializzaione del sito di viale Toselli, ma che questo territorio deve iniziare a giocare da subito.